太鼓の達人 マイバチ 黒朴 万能型

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商品詳細
長さ39太さ2.0グリ2重重さ120(60.60)主力バチを求めてる人にピッタリのバチですオイル無しです#太鼓の達人#マイバチ#米ヒバ#ラミン#朴#黒朴#万能型#ロール処理型#連打型#魔改造#超魔改造#新魔改造
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