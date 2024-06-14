大幅値下げ中⭕️森愁斗 桧山竜星 グッズまとめ売り

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グッズ種類···キーホルダージャンル···男性アイドル商品自体に傷はありませんが、その袋に線が入ってます。アクリルスタンドの袋はありますが、側面が破けてしまっているので、別の袋と一緒に発送致します。即購入❌お値下げ可能ですので希望額をコメントお願いいたします。#8loom#桧山竜星#森愁斗