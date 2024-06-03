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大型 額縁 エジプトパピルス
商品番号 Q15461177701
商品名

大型 額縁 エジプトパピルス
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額縁はビンテージの様な加工をされたもので、日本国内で10万円ほどで購入したものです。中に入っているパピルスはエジプトで購入したものです。店舗の開店祝いにいただき長年飾っておりましたが、店舗引越し先にて飾る壁がなく、どなたか飾っていただけたらと思います。5枚目の写真にありますが、角がスレ？のようなところが2ヶ所ほどあります。又裏面は飾っていた跡が残っています。全体的にビンテージ風なので、個人的には気になりませんがご理解ある方に大切にしていただけたらと思います。当方埼玉県川越市です。直接取りに来てくださる場合は5,000円値引きします。大きさ約124×69×2くらい
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