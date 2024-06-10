中国宋越窯茶墨釉龍柄鶏頭円心壺装飾品 工芸品 美術品 置物

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高24CM口経6CM直経15.5CM底経6CM画像は現物を撮影しておりますが、照度、遮光、モニターによっては実物と色目が異なって見えることがありますのでご注意ください。
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