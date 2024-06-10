JAKKS社版　WWEプロレスフィギュア ハート一家　ブルーブレイザー

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商品詳細
JAKKS社版 WWEプロレスフィギュアからハートファンデーションのブレッドハート、ジムナイドハート、初期ギミックのブルーブレイザー版オーエンハートのハート一家のフィギュアを、提供します。ブルーブレイザーは不慮の事故で亡くなっているため、フィギュア化はこの一点のみとなります。状態は未開封台紙に劣化あり。バラ売りはしません。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis991044.html
http://narcologia.ru/goods/reflector125564.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation658721.html
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