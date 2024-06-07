キティ　チュッパチャプス　アベイル　カードホルダー　アクキー　ステッカー

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商品詳細
アベイル サンリオSanriocharacters×ChupaChupsハローキティ チュッパチャプス・カードホルダー・2連アクリルキーホルダー・アクリルスタンドキーホルダー・ステッカー新品未使用ですが、元々店頭にあったものですし、初期傷等あるかもしれません。また自宅保管品ですので、細かい点を気にされる方や神経質な方はご購入をお控えください。値札は剥がして発送します。即購入○お値下げ交渉×※おまとめ買いの方は、同梱可能な場合送料分お値下げします。ご購入前にコメント欄からご相談ください。購入後は対応できません。カードホルダー#yumini_カードホルダーサンリオ#yumini_sanrioキャラクター···サンリオSANRIOキティちゃんカードケーストレカケーストレカホルダー定期入れ推し活オタ活AVAIL
http://narcologia.ru/goods/ordering312079.html
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