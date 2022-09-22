アークナイツ　ジェイ　セット スクエア　缶バッジ　ホログラム　カフェ

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アークナイツのアクリルストラップ#23のうち、・ジェイ通行認証(昇進前/昇進後)二つ・ジェイホログラム カフェガチャ缶バッジ一枚(缶バッチ本体のみ)・ジェイ缶バッチ二枚5点セットになります。ランダム商品につき、中身確認の為小箱からは一度出していますが、透明の小袋からは出していません。未使用ですが、海外品につき初期不良や輸送ダメージのある可能性がございます。ご購入の際は予めご了承ください。新品未使用。即購入可。値段交渉不可。緩衝材に包んで梱包します。匿名配送。グッズ種類...缶バッジ