【直筆サイン入り】不知火フレア 活動二周年記念フルセット 数量限定 2周年

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ホロライブ不知火フレア活動二周年記念フルセット数量限定ボイスは付きませんのでご了承ください。未開封新品になります 〈セット内容〉・記念グッズ3種・特典：不知火フレア直筆サイン入り「lack先生描き下ろしポストカード」 ◇記念グッズ ☆B2タペストリー イラスト：lack先生 サイズ：B2サイズ 素材：ポリエステル ☆BIGメガネ置きアクリルスタンド イラスト：サクミチ先生 サイズ：約H400×W290㎜ 素材：アクリル・鉄 ☆ウォールマグ サイズ：約H130×W90×D90mm 容量：300ml 素材：ポリプロピレン熱可塑性エストラマーシリコーンゴム 耐熱温度：150℃ 耐冷温度：-40℃即購入OKです。ホロライブhololiveときのそらロボ子さんAZKi星街すいせい白上フブキ大神ミオ猫又おかゆ戌神ころね夜空メルアキ・ローゼンタール赤井はあと夏色まつりさくらみこ湊あくあ紫咲シオン百鬼あやめ癒月ちょこ大空スバル兎田ぺこら潤羽るしあ不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン天音かなた桐生ココ角巻わため常闇トワ姫森ルーナ獅白ぼたん雪花ラミィ尾丸ポルカ魔乃アロエ桃鈴ねね