浮世絵 木版画 武知十次郎　他　二枚綴　歌川国貞　江戸期　当時物

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種類···浮世絵 【メルカリ以外には出品してません】ご覧いただきありがとうございます♪事前の予告なく出品を取りやめる場合がございます。ご注意ください。■浮世絵木版画和紙絵二枚綴■ 作品名:武知十次郎 妻初菊 母みさほ江戸時代 安政5年 1858年頃 (当時物）■ 絵師:歌川国貞（三代豊国）■ サイズ：36.8×25.8cm1枚あたり（縦幅、横幅）多少の誤差はご了承ください。（定規着きペンは付きません）■本作品は公的鑑定機関で鑑定を受けていない為 真贋及び作品状態等をご自身のご判断でご検討をお願い致します。＊「歌川国貞」（うたがわくにさだ）は江戸時代の人気浮世絵師です。「初代歌川豊国」（うたがわとよくに）の門人であり、「歌川豊国」の3代目襲名者となります。同世代の「歌川広重」や「歌川国芳」と並んで、江戸時代後期において、一二を争うほどの人気を誇った歌川国貞。役者絵や美人画、春画、さらには武者絵、風景画と様々なジャンルで、後世に残る優れた作品を数多く残しました。そんな歌川国貞さんの武知十次郎、他の作品を出品いたします。黒い枠に光があたり出現する花模様もどうぞお楽しみください。■ モニター環境などで実物と色合いが若干異なる場合があります。■シミ・少し変色・少しシワ・虫食いがあります。経年に伴う汚れ、傷、スレございます。写真にてご判断をお願いします。ご理解のうえご購入ください。 ■ 梱包：折り目がつかないようビニール袋に入れて厚紙を挟みお送りします。■ 配送方法：らくらくメルカリ便での発送になります。■ 発送：お支払い確定から2〜3日で発送。購入者様の公平を期すため、皆様に価格交渉をお断りしております。何卒ご理解いただけますと幸いです。■返品対応いたしません。ご了承ください。購入後のクレームは対応しかねますのでご理解した上でご購入お願いいたします。■お取り引きにつきましては迅速かつ丁寧に対応させて頂きますので、よろしくお願いいたします。浮世絵をまとめてご購入いただける方はコメントください。サービスをさせていただきます。■その他ご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。