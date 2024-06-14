Zildjian Trashformer 　 トラッシュフォーマー8\

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商品詳細
ZildjianTrashformer トラッシュフォーマー 8\" 20cm新品購入後、スタジオで5回程度の使用なのでキレイな状態です。中古品に理解ある方のみご購入お願いします。このシンバルだけが持つユニークでトラッシーな倍音。重ねて使うと、個性的なシズルエフェクトを生む。ブリリアント仕上げEtherealAtmospheric+Creative創造力をかき立てる、絶妙な雰囲気Oriental：エキゾチックな東洋の香りを醸し出すシリーズ。古典的サウンドにジルジャンシンバルの耐久性をプラス。AZUKA：ラテン、アフロキューバンなど、パーカッシブな演奏にフィットするエフェクト・シリーズ。
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