【真作】【参考】長汀【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少の汚れシミあります。表装は全体に汚れシミ、多少の巻シワあります。 杉合せ箱付 軸丈 縦 194㎝×幅 60㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



【真作】長汀/青緑桜花山水図/掛軸☆宝船☆AB-572 | フリマアプリ ラクマ



【真作】長汀/青緑桜花山水図/掛軸☆宝船☆AB-572



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