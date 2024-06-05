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【真作】長汀/青緑桜花山水図/掛軸☆宝船☆AB-572
商品番号 T10534054069
商品名

【真作】長汀/青緑桜花山水図/掛軸☆宝船☆AB-572
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】長汀【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は多少の汚れシミあります。表装は全体に汚れシミ、多少の巻シワあります。　　　　杉合せ箱付　　　　軸丈　　縦　194㎝×幅　60㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual174546.html
http://narcologia.ru/goods/financier926360.html
http://narcologia.ru/goods/composite389454.html

【真作】長汀/青緑桜花山水図/掛軸☆宝船☆AB-572
【真作】長汀/青緑桜花山水図/掛軸☆宝船☆AB-572 | フリマアプリ ラクマ

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