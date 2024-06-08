ヒロ・ヤマガタ『ガゼボ』直筆サイン シルクスクリーン

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ヒロ・ヤマガタ(山形博導)『ガゼボ』CXXXI/CCL(131/250)ヒロヤマガタのエディションナンバーにはアラビア数字(12345)とローマ数字(ⅠⅡⅢⅣⅤ)の二種類があり主にローマ数字の販売先はヨーロッパ方面と思われます。総数は550枚前後刷られていたと聞いています。アラビア数字・ローマ数字・数字の順番等の価値や評価、価格の差もなく同じ価値、価格です。サインから見て、アメリカのMARTINLAWRENCEに所属していた時代の版画と思われます。直筆鉛筆サインシルクスクリーンサイズイメージ(㎜)縦305×横215フレーム(㎜)縦625×横530イメージには経年による薄くヤケと波は有ると思いますが、傷や汚れも無く良い状態と思います。額縁には傷や擦れがあります。御理解いただいた上での、御購入を御願い致します。保管用の黄袋は付属しません。元箱は差箱で使用感が有りますので、輸送や保管用と御理解ください。◇発送は、らくらくメルカリ便『宅急便140サイズ』でお送りします。#山形博導#ヒロ・ヤマガタ#インテリア#ブライダル#結婚#プレゼント#LA#MartinLawrence#マーティン・ローレンス#マーチンローレンス