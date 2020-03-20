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- JAL ANA 787-8 オリンピック聖火輸送機 JA837J 1:400
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商品詳細
JAL日本航空ANA全日空BOEINGボーイング787-8TokyoOlympic2020TorchRelay2020東京オリンピック聖火輸送機JCWings1:400商品確認と撮影のため一度開封した新品です。よろしくお願いいたします。#ANA#全日空#JAL#日本航空#ボーイング#BOEING#787-8#787#DreamLiner#ドリームライナー#オリンピック#聖火輸送機#航空機模型#飛行機模型#JCWings
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