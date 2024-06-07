・アクリル絵の具・キャンバス・F4サイズ(333mm×242mm)・制作：2023年8月\"cloud10\"は、雲をテーマに美しい情景を描いたシリーズの作目です。白い雲が広がる青い空。晴天の日の爽快な気分を味わいたい方におすすめの絵画「cloud10」です。F4サイズに描かれたこの絵画は、アクリル絵の具を使って緻密に描かれています。透明感のある白い雲と、青い空、そして緑の草原が絶妙なバランスで描かれており、見る人に明るく爽やかな気分を与えてくれます。この絵画は、迫力のある巨大な雲が特徴です。雲の重なりが深みを生み出し、まるでその場にいるような臨場感を感じさせます。また、コンパクトなサイズなので、自宅のリビングや寝室、オフィスなどさまざまな場所に飾ることができます。この絵画を見ると、心が晴れやかになり、気持ちもリフレッシュされることでしょう。あなたの癒しの空間に、ぜひ「cloud10」をお迎えください。※商品は手描きのため、写真と実物では色味が異なって見える場合があります。



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