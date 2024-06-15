ハイキュー 展 ミニアクリルスタンド 影山飛雄 日向翔陽 木兎光太郎 レア

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ハイキューHQハイキュー展アクリルminiフィギュア書き下ろしちびキャラ原作アクリルスタンド2021まとめ売りのみバラ不可即購入OK17点セットです。うち1点木兎光太郎レア目立った傷などは見当たりませんが、人の手に渡ったもののことをご周知おき下さい。東京会場日向、影山、孤爪、黒尾、木兎、赤葦、宮侑、宮治、星海、佐久早フルコンプリート仙台会場日向、影山、牛島、岩泉、青根、二口⚠︎︎及川と天童はありません。