橋本 不二子 限定版画 額装 ☆ 直筆サイン・エディション有り

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橋本 不二子の値段と価格推移は？｜12件の売買データから橋本 不二子の ... 橋本 不二子の値段と価格推移は？｜12件の売買データから橋本 不二子の ...

マリン様専用です。他の方は御購入頂けません。「野生との共生」をテーマとして、自然のままの草花を描き続ける橋本不二子の作品です。この作品は、白いバラの飾らない美しさと、品の良さが画面からあふれ出ていて、とても癒される作品となっています。今回の出品に際し、知り合いのギャラリーに、額縁まわりのスレ、小キズ補修のための磨きと、裏面シールの貼替え及び、ヒモの新品交換をしてもらったので、額縁の端に2ヶ所小さいアタリと、マットに写真ではわからないレベルですが、よく見ると3ヶ所ほどのうすいシミがありますが、あとはキレイな状態になっていると思います。(出品作品の詳細については、プロフご参照下さい。)作品自体も、汚れ、シミなどもなく、良好な状態です。(作品名)マイガーデンフラワーズ バラ(サイズ)縦48．8cm横41．3cm(ED)242／800(制作技法)ラウンドドット(保管箱)有り画家鉛筆直筆サイン入り☆発送の際には保管箱に入れ、ビニールのプチプチでしっかり梱包し、お送り致します。リトグラフシルクスクリーンエッチングジクレーダイヤモンドスクリーニングガーデニングリビングルーム玄関インテリア花の絵絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...静物主な画材...その他