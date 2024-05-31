大型　山秋松泉焼　盆栽鉢・山野草鉢

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商品詳細
山秋松泉焼 均釉外縁楕円鉢になります。 サイズ 61cmⅩ42.5cmⅩ6.3cm 目立った傷、汚れ等はありませんが 足にホッレがあります。状態等は画像にてご確認宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/revamp253222.html
http://narcologia.ru/goods/flight376328.html
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