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大型　山秋松泉焼　盆栽鉢・山野草鉢
商品番号 B63680345407
商品名

大型　山秋松泉焼　盆栽鉢・山野草鉢
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山秋松泉焼　均釉外縁楕円鉢になります。　　　　サイズ　61cmⅩ42.5cmⅩ6.3cm　目立った傷、汚れ等はありませんが　足にホッレがあります。状態等は画像にてご確認宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/revamp253222.html
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