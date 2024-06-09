バンギラスAR PSA10 最高品質

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商品詳細
こちらの商品は私がpsa鑑定に直接依頼したワンオーナー品なので本物で間違いございません、ら個体識別を載せますので状態を確認の上ご購入お願いいたします。発送につきましては緩衝材で包んで発送させていただきます。
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