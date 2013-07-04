ヤマハ スーパーロックンロール400　エレキギター　最終値下げ

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2013/07/04 ヤマハの国産ストラトタイプ。お買得中古品!! « 浜松の中古 ...

昔使っていたみたいですが、結婚して二年くらいですが使っているのを見たことがないので、私は弾けないので確認はしてませんが、おそらく弦さえ替えればを弾けると思います。ホコリを少しはらう程度、現状で発送致します使用できるか不明です詳細は書いてあるのでご理解いただいてると解釈してますので、届いてからキャンセルは受け付けません。弦切れてます肩紐も切れてると思いますYAMAHAsuperrock1887