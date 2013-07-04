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ヤマハ スーパーロックンロール400　エレキギター　最終値下げ
商品番号 P79165421060
商品名

ヤマハ スーパーロックンロール400　エレキギター　最終値下げ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔使っていたみたいですが、結婚して二年くらいですが使っているのを見たことがないので、私は弾けないので確認はしてませんが、おそらく弦さえ替えればを弾けると思います。ホコリを少しはらう程度、現状で発送致します使用できるか不明です詳細は書いてあるのでご理解いただいてると解釈してますので、届いてからキャンセルは受け付けません。弦切れてます肩紐も切れてると思いますYAMAHAsuperrock1887
http://narcologia.ru/goods/sepulchral917032.html
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