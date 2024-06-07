エスジーテクノロジーSGT-3DPEGL/N(ロングスケール） トラベルギター

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エスジーテクノロジーズのトラベルギターです。飛行機で手荷物預け可能なサイズです。新品で購入し、3回ほど自宅で演奏したのみです。https://sgtech.jp/products/sgt-3dpegl-n/定価専用ハードケース付 151000円ソフトケース3850円巾着バッグセット 6600円合計161450円タイプ···その他シリーズ···その他ボディタイプ···その他アクセサリー・パーツ···その他ピック形状···その他#トラベルギター#ハードケース