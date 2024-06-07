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- エスジーテクノロジーSGT-3DPEGL/N(ロングスケール） トラベルギター
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商品詳細
エスジーテクノロジーズのトラベルギターです。飛行機で手荷物預け可能なサイズです。新品で購入し、3回ほど自宅で演奏したのみです。https://sgtech.jp/products/sgt-3dpegl-n/定価専用ハードケース付 151000円ソフトケース3850円巾着バッグセット 6600円合計161450円タイプ···その他シリーズ···その他ボディタイプ···その他アクセサリー・パーツ···その他ピック形状···その他#トラベルギター#ハードケース
http://narcologia.ru/goods/stage382097.html
http://narcologia.ru/goods/influenza192793.html
http://narcologia.ru/goods/Adder344575.html
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エスジーテクノロジーズ「SGT-3DPEG」 - YouTube
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