RADWIMPS 絶体延命ツアーグッズ8点セット

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2011年頃に行われたRADWIMPSの絶体延命ツアーのグッズセットになります。・Tシャツ Mサイズ・タオル・キーホルダー・お守り・ワッペン・トートバッグ（非売品）・DVDTシャツ・タオル・トートは数回の着用ありです。トートバッグはスレやシミが多少あり、また未使用品に関しても色味の変化などの多少の経年劣化が見られますので、購入の際はご了承ください。そのほかの詳細や、一点のみの購入希望などについてはぜひコメントをいただけたらと思います。ONEOKROCKWANIMASaucyDogELLEGARDENSiMMrs.GreenApple