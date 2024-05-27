  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティック
商品番号 J33534924812
商品名

TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティック
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 9,891 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

約2年ほど前に購入しましたが、弾く機会があまり無く整理の為、出品いたします。演奏回数が少ない為、比較的きれいな状態ですが、状態は画像にてご判断お願いします。中古品にご理解のある方のみ購入お願いいたしますよろしくお願いいたします。販売サイトから商品説明転記いたします。TRAVELERGUITAR　Ultra-LightAcousticオープンプライスUltraLight(ウルトラ・ライト)シリーズはピエゾピックアップ内蔵のトラベルギターです。重量2kg未満、全長711mmと非常に軽量でコンパクトな設計になっており、いずれもサテン・ナチュラル・フィニッシュのメイプル材を用いたネック一体型ボディです。座って演奏する際にひざの上にのせるためのラップレストは着脱式になっており、外せばさらにコンパクトになります。シャドー製アンダーサドル・ピエゾピックアップの信号は、エンドピンジャックから出力されます。お手持ちの外部アンプに接続することでエレクトリック・アコースティックとして使用可能です。アコースティック弦を使用する「UltraLightSteel」は、アコースティック・ギター的なナチュラルなクリーン・トーンを提供します。スケールは243/4インチ、22フレットを採用しているので、ミニギターとは異なり、違和感なく演奏が出来ます。ギグバッグ付属ですので、どこへでも気軽に持ち運べ、演奏が楽しめます。#TRAVELERGUITAR#Ultra-LightAcoustic#ウルトラライトアコースティック#トラベラー　ギター#アコギ#ミニギタータイプ...ミニエレキギタータイプ...undefinedボディタイプ...ソリッド
http://narcologia.ru/goods/rouge879010.html
http://narcologia.ru/goods/assessor564603.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation433524.html TRAVELER GUITAR トラベラーギター Ultra-Light Acoustic ウルトラライト・アコースティック/Mahogany マホガニー
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTRAVELER GUITAR トラベラーギター Ultra-Light Acoustic ウルトラライト・アコースティック/Mahogany マホガニー
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTRAVELER GUITAR トラベラーギター Ultra-Light Acoustic ウルトラライト・アコースティック / Antique Brown アンティーク・ブラウン
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTraveler Guitar Ultra-Light Acoustic / Pau Ferro Satin Natural ...
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTRAVELER GUITAR(トラベラーギター)Ultra-Light Acoustic Mahogany ...
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTRAVELER GUITAR トラベラーギター Ultra-Light Acoustic ウルトラライト・アコースティック/Mahogany マホガニー
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックUltra-Light Acoustic Standard Gross Black
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTraveler Guitar Ultra-Light Acoustic Standard Lefty Gloss Black ...
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTRAVELER GUITAR トラベラーギター Ultra-Light Acoustic ウルトラライト・アコースティック/Mahogany マホガニー
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックUltra-Light Acoustic / Pau Ferro
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTraveler Guitar Ultra-Light Acoustic Mahogany 《ピエゾ搭載 ...
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTRAVELER GUITAR(トラベラーギター)Ultra-Light Acoustic Mahogany ...
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTraveler Guitar Ultra-Light Acoustic Mahogany エレアコギター ...
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTRAVELER GUITAR トラベラーギター Ultra-Light Acoustic ウルトラライト・アコースティック/Mahogany マホガニー
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティックTRAVELER GUITAR Ultra-Light Acoustic Mahogany
TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティック

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru