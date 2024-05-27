TRAVELER GUITAR トラベラー ギターウルトラライトアコースティック

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約2年ほど前に購入しましたが、弾く機会があまり無く整理の為、出品いたします。演奏回数が少ない為、比較的きれいな状態ですが、状態は画像にてご判断お願いします。中古品にご理解のある方のみ購入お願いいたしますよろしくお願いいたします。販売サイトから商品説明転記いたします。TRAVELERGUITAR Ultra-LightAcousticオープンプライスUltraLight(ウルトラ・ライト)シリーズはピエゾピックアップ内蔵のトラベルギターです。重量2kg未満、全長711mmと非常に軽量でコンパクトな設計になっており、いずれもサテン・ナチュラル・フィニッシュのメイプル材を用いたネック一体型ボディです。座って演奏する際にひざの上にのせるためのラップレストは着脱式になっており、外せばさらにコンパクトになります。シャドー製アンダーサドル・ピエゾピックアップの信号は、エンドピンジャックから出力されます。お手持ちの外部アンプに接続することでエレクトリック・アコースティックとして使用可能です。アコースティック弦を使用する「UltraLightSteel」は、アコースティック・ギター的なナチュラルなクリーン・トーンを提供します。スケールは243/4インチ、22フレットを採用しているので、ミニギターとは異なり、違和感なく演奏が出来ます。ギグバッグ付属ですので、どこへでも気軽に持ち運べ、演奏が楽しめます。#TRAVELERGUITAR#Ultra-LightAcoustic#ウルトラライトアコースティック#トラベラー ギター#アコギ#ミニギタータイプ...ミニエレキギタータイプ...undefinedボディタイプ...ソリッド