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昭和レトロ 経木材 三味線 弦楽器 和楽器 破れ リペアベース
商品番号 J13122659846
商品名

昭和レトロ 経木材 三味線 弦楽器 和楽器 破れ リペアベース
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 30,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロ経木材三味線弦楽器和楽器破れリペア水準レトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE■サイズ■全長96cm幅20cm※破れあり。簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#楽器沢山あるよーfreedomT052629★
http://narcologia.ru/goods/parenthesis204244.html
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