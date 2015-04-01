ハモンドオルガン(ヴィンテージ)

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山本修 ハモンドオルガン人生 - Three Tree Records 山本修 ハモンドオルガン人生 - Three Tree Records

種類...ハモンドオルガンアクセサリー・補助ペダル、スタンドレベル...初級、中級者40年程前に講師をしている時に使用していたシンプルなオルガンです。10年位前に7万円程かけて調整、修理してありますがベースのE♭が出ません。裏のベニヤに永年劣化と、椅子のビニールの傷と蝶番が片方外れています。他に本体には大きな傷は見当たりません。ハモンドは電子オルガンと違って、温かみのある音色でパイプオルガンの子供版です。複雑な機能は付いていませんので、どなたにでも使い易いハモンドです。自分で音色を作り、リズムを刻み、好みの曲が奏でられます。テクニックが無くても、左手一音でも和音も弾けます。教会の賛美歌の伴奏やレトロな喫茶店、ホテル、古民家の片隅に置いても素敵です。送料がかかりますので、近郊の方で取りに来てくださる方がいらっしゃるとありがたいです。引き取りの方はお値下げいたします。コメント、お願いします。 運び出しは一軒家、一階に置いてありますので、簡単です。 （岐阜市内）サイズ幅→112cm高さ→84cm奥行（鍵盤部分）64cm