吉州窯黒釉烏金窯変四系壺 現代工芸品美術品 置物

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黒釉刻花牡丹文瓶 磁州窯 文化遺産オンライン



時代 黒釉 四耳壺 / 古陶磁器 壷 朝鮮 李朝 高麗 唐物 中国美術 宋胡録 ...



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白地鉄絵鳳凰文壺 | 磁州窯 | 作品詳細 | 東京富士美術館

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