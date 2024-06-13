矢沢永吉　1990カレンダー

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グッズ種類···カレンダーミュージシャン種別···ソロ人気ソロアーティスト···矢沢永吉1990年のカレンダーです。枚数は表紙入れて7枚となります。購入より何数が経ってますが、先月まで押入れで眠ってました。その他は写真にてご判断お願い。