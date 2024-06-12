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メルカリ　油絵　uF6-061504　静物（果物とワインとポット）
商品番号 H27861284873
商品名

メルカリ　油絵　uF6-061504　静物（果物とワインとポット）
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 20,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

世界でたったひとつ！＜油絵のサイズ＞U.S.サイズ　40.5cmx31cm(日本サイズのF6号の大きさより上下左右５ｍｍほど小さい）サインあり（表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります2004年制作）キャンバスの画布のより耐久性保持のため、裏にジェッソを塗布している場合があります【画法】最初にキャンバスの上にモザイク型に6色（黄、オレンジ、赤、黄緑、青、黒）を塗り、それを下地に絵を描きます。その下地の色がちらほら見え隠れし、それが効果を奏し魅力的な絵になっています。◼　額付きご希望の場合は【メルカリ油絵　uF6-061504】でご検索ください作家紹介菅家令子（かんけりょうこ）洋画家創作写真家個展/展覧会ニューヨーク　パリ,カンヌ/フランスミュンヘン/ドイツシカゴウイーン/オーストリア東京他出版物「写真集」“女R-I”　永久保存近代美術館（MoMA)/ニューヨークスミソニアン博物館/ワシントン「絵本」\"ん\"　　(ポストカードとしても使える絵本）人物、犬猫、女の子、風景、静物を描いた洋画家・創作写真家菅家令子によるポストカードブック　単行本　ハードカバー　64ページ　絵30ページ◼絵本ご希望の場合は【メルカリ　ん(ポストカード絵本）】でご検索ください#インテリア　#モダン#おしゃれ　#モダンアート　#昭和#大正ロマン　#郷愁　#癒し　#妖艶#魅惑的　#豪華#高級感　#結婚祝い　#プレゼント#出産祝い　#新築祝い#建築祝い　#開業祝い　#開店祝い　#お孫さんへのプレゼント　#子供のころの思い出
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