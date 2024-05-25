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商品詳細
片付けしてたらでてきました。祖父が40年前ぐらいに黒部ダムに行った時に買ったものらしいです。絵を触ってみると少しでこぼこしているので、油絵なのではないかなと思います。絵の知識が無いので、確実性はありません。この状態のまま置いてあったので、汚れや傷みがあります。大きさ(額縁込)…縦約45.8cm横約58.2cm絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景
http://narcologia.ru/goods/tenet529463.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome641043.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric803845.html
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