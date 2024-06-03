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YAMAHA デジタルリバーブ REV100
商品番号 G97701616656
商品名

YAMAHA デジタルリバーブ REV100
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAデジタルリバーブREV100多様なユースに対応できるリバーブはもちろん、ディレイ\u0026リバーブ、モジュレーション\u0026リバーブの組合せも備えています。16ビットのA/D、D/Aコンバータ、サンプリングレート44.1kHzによる高品位なエフェクト、つまみを回すだけの簡単な操作、また外部MIDI機器でのコントロール用MIDIIN端子など充実した機能を持っています。電源アダプター欠品種類···ミキサー
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