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あんスタ 中国 誓約 アクスタ ぱしゃこれ アドニス
商品番号 G79033617963
商品名

あんスタ 中国 誓約 アクスタ ぱしゃこれ アドニス
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国限定販売３周年誓約白スーツハート型乙狩アドニスアクリルスタンドぱしゃこれ3周年4周年5周年のセットです。未使用ですが、絵柄確認の為開封後袋に入れ保存また、アクリルスタンドは保護フィルムが貼られており保護フィルム上に初期傷がありますのでご了承下さい。本体への傷は不明となります。即購入可値下げバラ売り不可あんさんぶるスターズ！あんスタ乙狩アドニス
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