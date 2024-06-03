マーベルセレクト アベンジャーズ ハルク

マーベルセレクトアベンジャーズ2012ハルクアクションフィギュアです。ずっしりと重みがあり、細部までとてもリアルなハルクのフィギュアです。関節を細かく動かせる為、色々なポーズを作ることができます。絶版品の為、現在では価格が高騰しており、Amazonでは23720円の価格がついていました。(2023年10月現在)サイズ 高さ25cm関節が固めな箇所があるかもしれませんが、購入当時からのものです。購入後、コレクションケースに入れて保管しておりましたので、目立った傷や汚れはありませんが輸入品、自宅保管にご理解いただける方、どうぞ宜しくお願い致しますフィギュア種類...アクションフィギュア



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