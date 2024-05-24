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- 5個 wcs2023 GREAT WAVE PIKACHU \u0026 FRIENDS
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商品詳細
★12時間以内返信バッチを頂きました！【新品・未使用・未開封】ポケモンワールドチャンピオンシップス2023で販売中の海外限定柄(GREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDS 葛飾北斎柄）5個になります。8月11日WCS会場のポケセンにて購入しました。 24時間以内の発送をいたします。宜しくお願いします。#ポケモン#ポケモンカード#ポケカ#WCS#WCS2023#海外#ポケモンワールドチャンピオンシップス2023サプライ...デッキシールド(スリーブ)
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http://narcologia.ru/goods/browse755891.html
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