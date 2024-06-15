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Joan Cornella ポスター
商品番号 K63613100673
商品名

Joan Cornella ポスター
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JoanCornella2014年発表作品BOOTYBOOPのポスターです。公式ショップの正規品です。購入時から打コンのような傷があります。写真3枚目を参照。目立たないとは思いますが、完璧をお望みの方はご遠慮ください。よろしくお願い致します。
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