超レア★TLC フィギュア セット★90s★HipHop★R\u0026B★ストリート

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商品詳細
★超レアオシャレHipHopTLCフィギュア3体セット★本体サイズ:❶LeftEye縦 14cm横 6cm奥行き 3cm❷T-boz縦 13cm横 6cm奥行き 3cm❸Chilli縦 13cm横 6cm奥行き 3cm箱サイズ:縦 17cm横 9cm奥行き 7cm#70s#80s#90sstyle#フィギュア#おもちゃ#Street#Skate#Surf#HipHop#RandB#Reggae#Soul#Funk#Rock#Punk#ストリート#スケート#サーフ#ヒップホップ#レゲエ#ヒッピーその他色々アパレル、雑貨ございます★#南国洋品店♬
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