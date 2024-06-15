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超レア★TLC フィギュア セット★90s★HipHop★R\u0026B★ストリート
商品番号 K50249810437
商品名

超レア★TLC フィギュア セット★90s★HipHop★R\u0026B★ストリート
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★超レアオシャレHipHopTLCフィギュア3体セット★本体サイズ:❶LeftEye縦　14cm横　6cm奥行き　3cm❷T-boz縦　13cm横　6cm奥行き　3cm❸Chilli縦　13cm横　6cm奥行き　3cm箱サイズ:縦　17cm横　9cm奥行き　7cm#70s#80s#90sstyle#フィギュア#おもちゃ#Street#Skate#Surf#HipHop#RandB#Reggae#Soul#Funk#Rock#Punk#ストリート#スケート#サーフ#ヒップホップ#レゲエ#ヒッピーその他色々アパレル、雑貨ございます★#南国洋品店♬
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