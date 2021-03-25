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GOTOH SD91 HAPM L6
商品番号 G36947429314
商品名

GOTOH SD91 HAPM L6
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ギターロックペグの左6連タイプです。ツマミはブラックです。中古ですが使用感ほぼ無い美品となります。未開封ネジ類付属します。取り付けは自己責任でお願いいたします。また、こちらの品はお値下げ不可でお願いいたします。よろしくお願いします。
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