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- 早い者勝ち！！ポケモンカードレイジングサーフシュリンク付き（切り込み有り）
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商品詳細
新品未開封品ですが、店頭でシュリンクに切り込みを入れられた為ご理解ある方のみご購入お願いします。すり替え防止の為、返品交換はお受けできませんのでご理解の程宜しくお願いします。#ポケモンカード#Vユニ#バラ#star#ポケカ#スペシャルアート#SA#シャイニースター#イーブイヒーローズ#バラ#フュージョンアーツ#ボルテッカー#タイムゲイザー#スターバース#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#トリプレットビート#バイオレットex#スカーレットex#スノーハザード#クレイバースト#151#黒煙の支配者#レイジングサーフ#シュリンク
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