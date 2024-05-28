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『送料無料』❗️邢窯　白磁執壺　水注　陶芸唐時代　陶芸　骨董品
商品番号 A81316632033
商品名

『送料無料』❗️邢窯　白磁執壺　水注　陶芸唐時代　陶芸　骨董品
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 22,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

邢州窯　白磁執壺唐時代高さ　約35cm盈款商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。また、サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。相当な価値のあるものかと思いますが、格安で出品しておりますので、宜しくお願いいたします。#骨董品#アンティーク#南北朝時代#唐三彩#置物#陶芸#茶道具#壺
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