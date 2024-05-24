バスクラリネット マウスピース セルマーフォーカス選定品

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商品詳細
バスクラリネット用マウスピースJLVのリガチャーが欲しいので出品いたします。定価3万円2年前に購入しました。最近まで使用しておりましたので、まだばりばり使えます。低音域の深みがとてもすごく、そして音むらも少ないです。リガチャーの金属汚れなどは多少ありますが、音に支障はないです。パッチを外して欲しい場合は購入した時に連絡ください。
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