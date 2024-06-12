にじさんじ　誕生日　エクス・アルビオ　缶バッジ　6個セット

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グッズ厳選中の為出品します。到着後、届いた箱のまま暗所で保管しておりました。外袋に若干の汚れやヨレがございます。新品未使用ですが、あくまで素人が家で保管していた物なので完璧を求める方はご購入をお控え下さい。☆6個中の1個はメルカリ内でお譲り頂いた物です。前出品者様、ありがとうございました。☆袋の表面に細かな傷が多数付いております。未開封品ですので中の状態は確認出来ません。予めご了承して頂ける方のみご購入して下さい。6個まとめての価格です。バラ売り✖️即購入⭕️取り置き⭕️無言取引⭕️値下げ交渉⭕️(金額提示必須)いいね⭕️