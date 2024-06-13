ロイヤルコペンハーゲンイヤープレート1958

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商品詳細
表面に少し経年の擦れはありますが、全体的に良好な状態です。中古品ですので完璧品をお求めの方や細かいキズなどが気になる方はご遠慮ください。オリジナルボックス等はありません。誠意を持って対応させていただきます。**複数アイテムまとめてご購入の場合は編集しますのでお知らせください。編集により1点追加につき200円割引いたします。種類...皿・鉢
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