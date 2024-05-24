ブルーロック　ガチャっと缶バッジ　蜂楽恵

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画像のセットになります。缶バッジ全体に傷や一部錆の様な汚れなど見受けられまた一部光に当てると分かるくらいの凹みの様なものが見受けられるので、気になる方はご遠慮ください。プチプチ二重に巻いて発送致します。何かご不明な点がございましたらコメントください。