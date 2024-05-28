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- 『割引』《R》茶道具 霰野湯釜 ♦︎釜師/庄司儀兵衛♦︎ 共箱 （230306E1）
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。霰野湯釜【釜師/庄司儀兵衛】で御座います。釜内部錆、釜肌シミ箇所有り。割れ等目立った傷み無し。サイズ口径約15㎝×径約23㎝×高さ約18㎝共箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具#鉄釜#湯釜#釜#庄司儀兵衛
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