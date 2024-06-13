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古曽部焼 刷毛目茶碗 株式会社 すいぎょく園



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而妙斎御家元 富士絵 瑞祥文字 古曽部焼茶碗 | 茶道具 小西康のぶろぐ



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古曽部焼抹茶賛茶碗・向附にも- Kyoto Ohto Antique Art Association



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古曽部焼窯元 寒川義崇 | 京都 デジタル茶の湯マップ



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古曽部焼｜高槻市 注文住宅・新築・リフォームなら小阪工務店

高槻の古曽部焼、寒川義崇作の絵唐津写の茶碗です。2011年（辛卯）の作と思われます。桐箱入、陶歴付きです。小ぶりでかわいらしい茶碗です。寸法は直径約11cm高さ約7cmです。使うことで手に馴染んでくるとことと思います。どうぞよろしくお願い致します。#茶道具 #茶碗 #古曽部焼#裏千家 #表千家 #絵唐津