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古曽部焼茶碗
商品番号 H20165293739
商品名

古曽部焼茶碗
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高槻の古曽部焼、寒川義崇作の絵唐津写の茶碗です。2011年（辛卯）の作と思われます。桐箱入、陶歴付きです。小ぶりでかわいらしい茶碗です。寸法は直径約11cm高さ約7cmです。使うことで手に馴染んでくるとことと思います。どうぞよろしくお願い致します。#茶道具　#茶碗　#古曽部焼#裏千家　#表千家　#絵唐津
http://narcologia.ru/goods/plaque232807.html
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