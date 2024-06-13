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ジョジョの奇妙な冒険 超像可動 ジョルノ・ジョバーナ WF限定版
商品番号 L29039367359
商品名

ジョジョの奇妙な冒険 超像可動 ジョルノ・ジョバーナ WF限定版
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 6,900 円
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商品詳細

新品未開封品になります。2013年winterWF限定版カラーとなります。かなり美品になりますので、お探しの方は是非早めにどうぞ。今は廃番で入手困難かと思います。超像可動ジョジョの奇妙な冒険第五部ジョルノ・ジョバァーナ(荒木飛呂彦指定カラー)#メディコス・エンタテインメント#ジョジョの奇妙な冒険第五部黄金の風『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ#ジョルノ・ジョバァーナ#超像可動ジョジョの奇妙な冒険第五部ジョルノ・ジョバァーナ荒木飛呂彦指定カラー#超像可動#ジョジョの奇妙な冒険
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