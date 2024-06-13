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ちいかわ　卯年　うさぎ年 ハッピーバッグ　抜きなし
商品番号 F64360354408
商品名

ちいかわ　卯年　うさぎ年 ハッピーバッグ　抜きなし
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 6,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちいかわ　卯年　うさぎ年ハッピーバッグ　新品未開封抜きなし■オリジナルトートバッグサイズ：約H320×W470×D140mm■干支ぬいぐるみ（3種）サイズ：各約H230×W160×D100mm■大きなバスタオルサイズ：約H600×W1200mm■メラミンプレートサイズ：約直径170mm■七福アクリルスタンドサイズ：約H40×W195×D30mm■缶バッジセット（3個）サイズ：約直径44mm材質：スチール■ポストカードセット（6枚）サイズ：各約H148×W100mm■スマホショルダーバッグサイズ：約H170×W120×D25mm■マルチスクエアボックスサイズ：約H240×W350×D270mm安心安全の匿名配送(*˘︶˘*).。.:*♡＊トラブル防止のため自宅補完ということをご理解くださる方のみご購入お願いいたします簡易梱包にて発送させていただきます.＊°。・人気タイトル···ちいかわグッズ種類···ぬいぐるみちいかわ　まとめ売り　うさぎ　干支　限定　非売品　デッドストック　グッズ　ちいかわらんど　ぬいぐるみ　マスコット　ストラップ　rabbit
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