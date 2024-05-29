真作】伊藤西湖/米法夏景山水画賛/山水帆舟図/掛軸☆宝船☆AB-487 ...

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【真作】【参考】伊藤西湖 島根の人。名は啓一郎、西湖と号した。田能村竹田や塩田鉄香らに南画を学び、南画家・漢詩人としても有名。著書に『西湖墨蹟』『西湖画集』『西湖詩集』等がある。【作品状態】本紙、表装（絹）共に概ね良好です。巻裏に多数の糊シミあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 197cm×幅 54cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。