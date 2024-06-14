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- ポケモンカード レイジングサーフ BOX シュリンク付き ポケセン産 新品未開封
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ BOX★新品未開封品シュリンク付きポケモンオンラインにて購入しました。写真のために開封しましたが、そのまま閉じて発送します。
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