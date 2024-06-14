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ポケモンカード レイジングサーフ BOX シュリンク付き ポケセン産 新品未開封
商品番号 I76330680054
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ BOX シュリンク付き ポケセン産 新品未開封
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ　BOX★新品未開封品シュリンク付きポケモンオンラインにて購入しました。写真のために開封しましたが、そのまま閉じて発送します。
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