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伊万里染付蛸唐草大徳利
商品番号 Y44635475339
商品名

伊万里染付蛸唐草大徳利
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

染付で、蛸唐草文様でススキと、雪と、月が描かれた、徳利です。傷、割れはありません。横20cm高さ40cmです。飾るのにはとても良いと思います。
http://narcologia.ru/goods/tenet421663.html
http://narcologia.ru/goods/diamond550558.html
http://narcologia.ru/goods/waveform347417.html

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