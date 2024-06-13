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ポケモンカード　ANAスペシャル　99 旧裏　プロモ　サンダー　ファイヤー
商品番号 F33255182500
商品名

ポケモンカード　ANAスペシャル　99 旧裏　プロモ　サンダー　ファイヤー
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,887 円
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商品詳細

開封済　キズアリです！他出品とのまとめ購入で値引きや同封対応できますのでお気軽にコメントください！#makoトレカ↑その他の出品はこちらからご覧ください。コレクションしていたものです。スリーブ+ローダーにて保管してあります。傷等は画像からご確認よろしくお願いいたします。素人保管なのでプレイ用ご了承の上でご購入をお願いいたします。濡れ対策をして発送予定です。即購入大歓迎です。よろしくお願いいたします◆検索ワード◆◆ポケカポケモンカード伝説の鼓動、仰天のボルテッカー、シャイニースターV、スターバース、ブイクライマックス、スタートデッキ100、アルセウス、、ポケモンカード、ガラルファイヤー、エンテイV、ライコウV、スイクンV、リザードン、フュージョンアーツ、カクレオンスタートデッキ100、バトルリージョン、ゾロアーク、ガラル、タイムゲイザー、白熱のアルカナ、セレナ、ふりそで、vガードエネルギー、ルギアv、セレナ、スズナ、ダブルターボエネルギー、森の封印石、ウッウロボ、パルキア、ゲノセクト、ギラティナ、アルセウス、バトルvip、スカーレット、バイオレットスマホロトム、ツツジ、マリィ、カトレア、リーリエ、カミツレのきらめき、ヒスイゾロアーク、AR、SAR、UR、vstarユニバース、リーフィアv、グレイシアv、ミュウv、スカーレットex、バイオレットex、コライドン、ミライドン、ポケモンカードポケカ大量プロモboxまとめ未開封引退品SCURRRRRRTRSRURHRPRARシャイニースターvウルトラシャイニーオルタージェネシスタッグオールスターズウルトラシャイニーナイトユニゾンタッグボルトフルメタルウォールダブルブレイズジージーエンドスカイレジェド漆黒のガイストフュージョンアーツVmaxクライマックスCSRCHRれんげきいちげきスターバースvstarスタートデッキ100シャイニースターV、VMAXクライマックス、スターバース、バトルリージョン、ブイスターユニバース、スカーレット、バイオレットトリプレットビート
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