キャプテン翼　マフラータオル　非売品　新品未開封　当選品

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全品送料無料商品状態は画像をご確認の上購入下さい。キャプテン翼ZERO～決めろ！ミラクルシュート～Twitterキャンペーンで当選したものです。CaptainTsubasa#giveaway#novelty#special#limited◎発送方法は基本的に郵便局からの発送か郵便ポスト投函です。要望があれば承りますが、購入前にご相談下さい。◎ペットなし、非喫煙者ですが神経質な方の購入はお控え下さい。◎商品は、自宅保管、素人検品になりますので、ご理解の上ご購入お願いいたします。◎1000円以下の商品につきましては、お値下げにお応えできません。◎仕事都合で返信や発送が遅くなってしまうことがございますが、遅くても1週間以内の発送を心がけております。タイミングが良ければ即日発送もあります。